Crise ofensiva do Paraná tem origem na armação

(foto: Geraldo Bubniak)

O Paraná Clube vive uma crise no setor ofensivo durante a Série B de 2017. Tem o segundo pior ataque, com apenas nove gols marcados após 11 rodadas, e raramente incomoda os adversários. Tem média de apenas 4,2 finalizações certas por jogo – uma das piores da competição.

O origem da crise, porém, não está apenas nos atacantes. A falta de qualidade na armação é nítida e aparece também nas estatísticas. Entre os 20 times da Série B, o Paraná é o penúltimo na precisão de passes, com apenas 82,9% de eficiência nesse fundamento, segundo dados do Footstats. Só o Brasil de Pelotas é inferior, com 81,4%. A média da competição é de 87,1%.

A fragilidade nos passes curtos poderia ser superado com a qualidade nas bolas longas. Esse foi o caso do Atlético Paranaense no Brasileirão de 2016, por exemplo. No entanto, o Paraná também fracassa nesse fundamento. É o terceiro pior nos lançamentos, com precisão de apenas 28,2%.

De positivo, o Paraná tem a defesa menos vazada da Série B (apenas sete gols sofridos) e lidera em desarmes (média de 19,4 por jogo).

Escalação — Para o próximo jogo, sexta-feira (dia 7), contra o América-MG, o técnico Cristian de Souza não terá Felipe Alves, que vem jogando como centroavante. Sem ele, o treinador pode escalar Rafhael Lucas. Ele só fez uma partida como titular em 2017 – foi em 13 de março, pelo Mirassol, no Campeonato Paulista. No total da temporada, ele soma 16 jogos – 15 deles como substituto – e um gol.

Outra opção para o treinador é aguardar a regularização do atacante Alemão, que veio do FC Eindhoven, da Holanda. Ele só disputou duas partidas em 2017 – a última foi em 24 de fevereiro, pela segunda divisão holandesa.