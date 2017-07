Concurso destinará R$ 600 mil para implantar soluções de acesso à água

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prazo para inscrever no edital Água+Acesso soluções para o acesso à água nas regiões Norte e Nordeste está chegando ao fim. Os líderes de projetos terão até sexta-feira (7) para inscrever sua iniciativa, por meio da plataforma Movimento Coletivo. São nove desafios propostos a partir de diagnóstico feito no programa liderado pelo Instituto Coca-Cola Brasil e que conta com organizações sociais que trabalham nessas regiões. Os entraves já são conhecidos, como saneamento básico e tratamento de água. Por isso, a iniciativa busca por soluções que possam ser disseminadas para além de seus pilotos. Podem participar universidades, empresa, inovadores, start-ups e desenvolvedores.