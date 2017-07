Pratto culpa jogadores pela queda de Rogério Ceni no São Paulo

JOSÉ EDUARDO MARTINS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Lucas Pratto defendeu Rogério Ceni e culpou os jogadores pela demissão do treinador, anunciada na última segunda-feira (3). Primeiro atleta do São Paulo a se pronunciar oficialmente após a queda do ex-goleiro, o atacante disse lamentar a saída do técnico e acreditar que a falta de resultados positivos do time acelerou a mudança nos rumos do clube. "Toda saída de treinador é responsabilidade nossa, dos jogadores. O momento não é como pensávamos quando começamos o Brasileiro, ou nos Estados Unidos. A verdade é que foi um golpe forte, muito triste para nós. Só temos de trabalhar e não temos tempo de nos lamentar, precisamos corrigir os erros e conseguir os resultados por nós e pela comissão técnica que foi demitida", disse Lucas Pratto. "O desempenho dentro de campo foi muito ruim. Abaixo da expectativa nossa. Coletivamente e taticamente. Não conseguíamos fazer o que treinávamos. O Rogério é muito capacitado e estava preparado. A verdade é que não conseguimos ajudá-lo dentro de campo coletivamente e emocionalmente. Cada vez que o time tomava um gol não conseguia reagir. No último fim de semana foi claro" , completou o argentino. Na terça-feira, o presidente do clube, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, também creditou a demissão de Rogério Ceni ao desempenho ruim do time. Porém, o mandatário isentou a diretoria de culpa. Pratto não quis comentar a declaração do dirigente. "Essa pergunta da diretoria não é para mim que você deve fazer. As coisas da diretoria, do time, do clube, são deles, não dos jogadores. Posso ter meus pensamentos, mas as respostas deles são pura e exclusivamente deles", disse o argentino. Nos 37 jogos à frente do São Paulo, Ceni somou 14 vitórias, 13 empates e dez derrotas, além de 55 gols pró e 42 gols contra e 49,5% de aproveitamento. A princípio, pelos números, o clube teria de pagar a multa rescisória de R$ 5 milhões ao técnico. Teoricamente, ela só seria cancelada caso o aproveitamento fosse abaixo de 47% -uma média dos últimos treinadores do Tricolor -, mas o ex-goleiro e os dirigentes ainda negociarão os termos. Além de Ceni, a comissão técnica já havia perdido o auxiliar inglês Michael Beale, que pediu demissão na última sexta-feira. Outro que teve a saída confirmada foi o francês Charles Hembert, supervisor de futebol. "Desanimar, não me desanima nada. Se eu tivesse desanimado por derrotas, maus momentos, tenho de deixar de ser jogador. Lamentavelmente, estou triste porque se foi um grande treinador, uma grande pessoa, com uma comissão técnica muito capacitada, que se doava muito. E nós não conseguimos. Mas seja quem for que chegar, temos de nos animarmos, porque precisamos de vitória rápida", afirmou Pratto. CAMPANHA Ceni deixou o São Paulo na 17ª colocação do Campeonato Brasileiro, abrindo a zona de rebaixamento. Na Copa Sul-Americana, foi eliminado ainda na primeira fase para o modesto Defensa y Justicia, no Morumbi. Antes, caiu também na quarta fase da Copa do Brasil, para o Cruzeiro, e na semifinal do Campeonato Paulista, diante do Corinthians. "Joguei em um time que recém subiu, que depois jogou final contra o São Paulo, o Tigre. Jogou na Série A depois de 30 anos na B. E joguei, com muita coisa ruim na Argentina. Eu não tenho medo de dar a cara em nenhum momento. O que temos é de mudar muito nosso pensamento, nosso compromisso. Temos de melhorar muito", disse Pratto.