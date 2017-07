Corinthians já considera saída de atacante que pertence ao Atlético-MG

DASSLER MARQUES E DIEGO SALGADO SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A possibilidade de o atacante Clayton deixar o Corinthians foi apresentada à diretoria do clube paulista em reunião nesta quarta-feira (5), no CT Joaquim Grava. Caso se concretize uma proposta que o agente Jorge Machado deve trazer nos próximos dias, o Corinthians considera que não poderá fazer nada para manter Clayton. O jogador, que pertence ao Atlético-MG e está emprestado até dezembro, interessa à Atalanta (ITA). O clube italiano tem uma proposta em mãos e pode formalizá-la nos próximos dias. Para manter o atacante no elenco, seria necessário desembolsar R$ 13 milhões para manter o atacante de 21 anos no elenco do time paulista. Em crise financeira e com outros objetivos, o clube ficaria de mãos atadas, sem possibilidade de pagar o valor. Além disso, a venda de Clayton para o futebol europeu é vista com bons olhos pelo Atlético-MG -o clube mineiro é dono de 50% de direitos econômicos. Outro ponto que dificulta a manutenção do atleta no Corinthians é o tímido desempenho em campo. Revelação do Figueirense em 2015 e 2016, o atacante não conseguiu repetir o desempenho no Corinthians depois de uma passagem também discreta pelo Atlético. Em 11 jogos com a camisa corintiana, ele marcou dois gols, ambos na vitória por 5 a 2 sobre o Vasco, já nos minutos finais. Caso deixe o Corinthians rumo à Atalanta, o empréstimo de Marlone ao Atlético-MG, que foi parte da negociação da vinda ao clube paulista, segue válido até dezembro.