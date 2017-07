Canadá vence a Rússia e adia classificação do Brasil na Liga Mundial

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após perder para a seleção brasileira masculina de vôlei, na terça-feira, o Canadá surpreendeu e conquistou a reabilitação com uma vitória sobre a Rússia por 3 sets a 0, com parciais de 25/23 e 29/27 e 25/17, nesta quarta-feira (5), na Arena da Baixada, em Curitiba, pela segunda rodada da fase final da Liga Mundial. Com o resultado, o Canadá está na segunda colocação da chave com três pontos -mesma pontuação do Brasil, primeiro colocado. Apesar de ocupar a vice-liderança, os canadenses estão classificados para a semifinal. A outra vaga será decidida no confronto entre a seleção brasileira e a Rússia, marcado para esta quinta-feira, às 15h. Como venceu o Canadá por 3 sets a 0 na terça-feira, o time brasileiro precisa ganhar apenas um set para avançar à semifinal. A seleção brasileira poderia se classificar nesta quarta-feira caso a Rússia vencesse o Canadá.