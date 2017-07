Time da Rússia tenta bloquear ataque do Canadá (foto: Divulgação/Fivb)

Depois de uma primeira vitória, sobre o Canadá, a seleção brasileira masculina de vôlei volta ao estádio do Atlético Paranaense nesta quinta-feira para o segundo jogo pela Fase Final da Liga Mundial. A equipe do Brasil terá a Rússia como segundo adversário nesta etapa da competição onde busca o décimo título. O confronto será às 15h05, no ginásio do voleibol montado na Arena da Baixada, com transmissão ao vivo da Globo e do SporTV.

Nessa quarta-feira (dia 5), o Canadá fez 3 a 0 na Rússia. Com isso, o Brasil só precisa vencer um set para avançar. O grupo tem apenas esses três times e os dois melhores avançam para as semifinais, que serão na sexta-feira (dia 7).

Na partida de estreia na Fase Final, a seleção brasileira contou com o apoio de cerca de 10 mil torcedores para bater os canadenses por 3 sets a 1, com parciais de 25/21, 17/25, 25/19 e 25/19.

As semifinais serão disputadas na sexta-feira (07.07) e a grande decisão será no sábado (8).

Atento as qualidades da Rússia, o técnico da seleção brasileira, Renan Dal Zotto, destaca que a seleção brasileira precisará de um bom desempenho para garantir a segunda vitória nesta etapa da competição.

“A Rússia faz um jogo muito focado na força física tanto no saque, como no ataque e nós temos que sermos muito fortes no bloqueio e defesa e ser muito paciente também. Não enfrentamos o time deles na fase classificatória, diferente do Canadá, contra quem estreamos nesta Fase Final e contra quem já havíamos jogado e vencido”, analisou o treinador.