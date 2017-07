Retrospectiva de Montes Ribeiro no Memorial

Sementes do amor surgem em nosso Jardim Imaginário (foto: Divulgação)

Está é a última semana para conhecer os trabalhos de Luiz Arthur Montes Ribeiro que estão em cartaz no Salão Brasil do Memorial de Curitiba. São 80 obras reunidas na mostra “27 Anos de Artes Visuais – Luiz Arthur Montes Ribeiro”, entre pinturas em óleo e acrílica, nanquim, aquarelas, desenhos, objetos e instalações selecionados pelo próprio artista para contar a sua história. A exposição fica aberta, para visitação gratuita, até este domingo, 9 de julho.

“Tudo tem verso, os títulos são literários. Existe, efetivamente, uma conversa entre o literário e o visual, que se fundem para que surja a obra”, pontua Ribeiro. O mar também sempre foi muito presente em seu trabalho, mesmo antes das temporadas em Itapoá, litoral de Santa Catarina, e Guaratuba, litoral do Paraná. Neste período, entre 2007 e 2015, criou muito. “O tempo era aquele. Com a disponibilidade de estar em frente ao mar, você transcende no seu ser buscando a felicidade. E isso faz com que se renove a criatividade”, comenta Luiz Arthur ressaltando a importância de exercitar a criatividade. “Dissocio o dom, que é divino e todos trazem em si, da criatividade, que exige ser alimentada e instigada”.

Autor de nove livros, organizador de dois catálogos de arte e com participação em várias coletâneas poéticas, é fundador do Fórum de Cultura do Paraná, Membro do Conselho Estadual de Cultura e do Conselho Estadual de Educação. Traz no currículo, ainda, a curadoria de dois espaços de arte e cultura e da Festa Literária de Guaratuba. É membro do Centro de Letras do Paraná, do Centro de Letras de Paranaguá Leôncio Correia e diretor do Instituto Montes Ribeiro. “Sempre gostei muito do que faço, das possibilidades que meus trabalhos abrem para mim, da chance de ter novos contatos”.

Serviço

O que: Exposição 27 ANOS DE ARTES VISUAIS - LUIZ ARTHUR MONTES RIBEIRO.

Quando: Até 9 de julho. De terça a sexta-feira das 9h às 12h e das 13h às 18h. Sábados e domingos das 9h às 15h. Até 9 de julho.

Onde: Memorial de Curitiba – Salão Brasil – 3.º andar (Rua Claudino dos Santos, 79). Entrada franca.