Justiça do Rio nega indenização à cantora Rosana por biografia na internet

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Rosana, famosa pela música “Como Uma Deusa”, sucesso dos anos 1980, teve negado na Justiça do Rio o recurso de uma ação que move contra o Google e a Wikipédia por divulgarem, em 2013, que ela tinha 58 anos -ela dizia ter 44. A artista também argumenta que sua biografia continha informações ofensivas e equivocadas, e solicitava uma indenização no valor de 150 salários mínimos. O pedido já havia sido negado em primeira instância. Na decisão, a desembargadora Márcia Cunha, da 21ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, considerou que não houve ofensas, uma vez que as informações utilizadas pelo Google e Wikipédia têm como referência os “dados inseridos no registro de candidatura da apelante junto ao Tribunal Superior Eleitoral”. Rosana foi candidata à vereadora no Rio em 2012, pelo PCdoB.