Gastromotiva participa de fórum como exemplo de negócio social de impacto

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O fundador do Gastromotiva, David Hertz, finalista do Prêmio Empreendedor Social de Futuro em 2009 e integrante da Rede Folha de Empreendedores Socioambientais, participa do Congresso Internacional de Sustentabilidade para Pequenos Negócios, em Cuiabá, nesta quinta-feira (6) e sexta (7). Ele está entre os exemplos de negócios de impacto social que integram a programação do evento ao lado de Petmania, Emove, Virada Sustentável, entre outros. O congresso, organizado pelo Sebrae, terá ainda uma palestra com o cientista Carlos Nobre, um dos 12 brasileiros que integram o Painel Intergovernamental para Mudanças Climáticas, premiado junto com Al Gore com o Prêmio Nobel da Paz, em 2007. Durante dois dias, também serão abordados temas como ecoinovação, oportunidades em bioeconomia, transformação digital e sustentabilidade, economia de compartilhamento, além de discussão sobre políticas públicas, empreendedorismo e educação.