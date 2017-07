Novo Ecosport 2.0 Titanium, o topo de linha será assim:

A grade externa abre e fecha de acordo com a velocidade (foto: Divulgação)

Confira como será o Novo Ford EcoSport 2.0 Titanium, topo de linha do modelo que deverá ir para as lojas em agosto. Cdesign dianteiro imponente, grade de controle ativo, motor de 176 cv, nova transmissão automática de seis velocidades, sistema de conectividade SYNC 3 com tela flutuante de 8 polegadas, teto solar elétrico e interior totalmente novo com a cor clara “Light Stone”. São 7 airbags (frontais, laterais dianteiras, de cortina e de joelhos para o motorista. Seu motor 2.0 flex tem injeção direta de combustível e duplo comando variável independente de válvulas e transmissão automática com conversor de torque de seis velocidades com borboletas no volante. Inclui ainda controle de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, faróis de neblina, sensor de estacionamento traseiro, alarme e sistema de fixação Isofix para duas cadeiras infantis. A ampla grade externa adota um sistema de controle ativo que abre e fecha de acordo com a velocidade, garantindo maior economia de combustível. O interior traz materiais totalmente novos, os bancos são de couro tratado com repelente de sujeira. A chave abre e fecha automaticamente as portas da frente e do porta-malas com o sensor de presença. Os preços ainda não foram revelados.