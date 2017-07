'Os Pobres Diabos' traz uma trupe de circo

A atriz Silvia Buarque relembra a própria surpresa, ao iniciar as filmagens de Os Pobres Diabos, há quatro anos. "Descobri o que seria o trabalho na prática. Antes de viajar para o Ceará, tentei me preparar no Rio de Janeiro: li muita literatura de cordel, tive aulas com uma fonoaudióloga para descobrir um sotaque nordestino, mas foi só chegando lá é que descobri que minha personagem, Creuza, estava muito distante de mim e que tinha muito o que aprender", relembra ela, uma das protagonistas do longa dirigido por Rosemberg Cariry, que estreia hoje.

O cineasta desenvolve uma carreira muito autoral, em que o artesanato tem mais importância do que um produto industrial. "Um filme não é só um produto econômico ou exemplo de um modelo de produção - é um processo, uma alquimia no sentido humano, psíquico, cultural, da cumplicidade que se arma naquele momento", diz. Com isso, Cariry explica seu prazer em trabalhar com dois grupos distintos que, unidos, formam um terceiro e sua opção pelo improviso, forma de ação repudiada em produções marcadas por um cronograma.

Assim, Silvia e um grupo de outros grandes atores (Chico Diaz, Everaldo Pontes, Gero Camilo, Zezita Matos e Sâmia Bittencourt) se uniram a artistas locais de circo para compor a trama de Os Pobres Diabos: juntos, eles perambulam por pequenas cidades dos sertões com o Gran Circo Teatro Americano, uma companhia mambembe e muito pobre. Eles vagueiam até chegar à cidade litorânea de Aracati, no Ceará, onde montam uma peça de teatro. São muitas as dificuldades, mas a arte ajuda a superar desventuras e tragédias.