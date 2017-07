Mitsubishi Outlander com sete lugares por R$ 142.990

Modelo é bem equipado e tem nove airbags (foto: Divulgação)

A Mitsubishi lançou a nova versão Comfort do SUV Outlander, com preço de R$ 142.990. A principal mudança são mais 2 bancos totalizando sete assentos. O croossover é equipado com o mesmo motor 2.0 a gasolina de 160 cv, e transmissão CVT com troca de marchas com borboletas no volante. Além do espaço para sete ocupantes, o lançamento conta com central multimídia com tela de sete polegadas multitoque compatível com Android Auto e Apple CarPlay, além do sistema de som premium com subwoofer.

De série o veículo conta com ar-condicionado digital de duas zonas de temperatura, abertura e fechamento elétricos da tampa do porta-malas, partida do motor por botão, sensor de chave, sensores traseiros de estacionamento, teto solar elétrico, nove airbags e cotroles de tração e estabilidade.