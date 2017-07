Contra o Nacional em Montevidéu, Botafogo encara mais um campeão da Libertadores pela frente

MARCOS PEREIRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Botafogo enfrenta o Nacional (URU) nesta quinta-feira, às 21h45, em Montevidéu, pela partida de ida das oitavas de final da Libertadores. Será o quinto duelo do time carioca com um campeão do torneio continental nesta edição. Até agora, o Botafogo passou por todos os campeões que encontrou pela frente. Na fase preliminar, despachou Colo Colo (CHI) e Olimpia (PAR). Na etapa de grupos, avançou em primeiro lugar e viu o Nacional de Medellín (COL) e o Estudiantes (ARG) serem eliminados. Contra os uruguaios, o duelo promete ser acirrado. O Nacional, dono de três troféus da competição, foi o responsável por eliminar o Corinthians de Tite no ano passado, em Itaquera. Para enfrentar o time uruguaio, o técnico Jair Ventura pode abrir mão de um jogador ofensivo para reforçar o meio-campo. Matheus Fernandes, que está de volta após se recuperar de lesão muscular, é cotado para ocupar a vaga de Camilo. Sem Matheus, o Botafogo perdeu três jogos consecutivos -dois pelo Brasileiro e um pela Copa do Brasil. Agora, ele é uma aposta para o time do Rio segurar o Nacional em seu caldeirão. BOTAFOGO Gatito Fernández; Arnaldo, Joel Carli, Emerson, Victor Luís; Bruno Silva, Rodrigo Lindoso, Matheus Fernandes, João Paulo; Rodrigo Pimpão, Roger. T.: Jair Ventura NACIONAL Conde; Fucile, García, Polenta, Espino; Romero, Carballo, Arismendi; Kevin Ramírez, Sebastián Fernández, Silveira. T.: Martín Lasarte Estádio: Parque Central, em Montevidéu (URU) Horário: 21h45 (de Brasília) desta quinta Juiz: Julio Bascuñan (CHI)