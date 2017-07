Jaguar mais potente

A Jaguar Land Rover (SVO) revelou detalhes do XE SV Project 8, o sedã mais potente já produzido pela marca inglesa. Limitado em 300 unidades, o modelo é equipado com um motor V8 de 600 cavalos, capaz de superar os 320 km/h. O novo Jaguar tem tração integral e câmbio automático de oito marchas que permite trocas sequenciais por botões no volante. O motor de oito cilindros utilizado pela SVO é um 5.0 turbo capaz de levar o sedã de zero a 100 km/h em 3,5 segundos, o menor tempo entre os carros de passeio já vendidos da empresa. Entre as mudanças em relação ao XE convencional estão componentes de titânio no sistema de escape, teto, para-choque traseiro e dutos de refrigeração feitos de fibra de carbono. Um kit aerodinâmico inclui saia dianteira com ajuste de altura, assoalho plano, difusor traseiro e aerofólio ajustável.

BMW G 310 R

A espera está chegando ao fim. Os interessados na nova roadster da BMW Motorrad já podem fazer a reserva e garantir o recebimento da BMW G 310 R antes das vendas começarem. O hotsite exclusivo de pré-venda da motocicleta e que pode ser acessado pelo endereço eletrônicowww.bmwmotorrad.com.br/g310r. Por meio dele, o internauta pode conferir todos os detalhes e atributos da roadster produzida pela BMW Motorrad em Manaus (AM). A roadster chegará no segundo semestre deste ano e seu preço sugerido é de R$ 21.900.

Mustang no celular

A Ford está disponibilizando o som gutural no novo Mustang para ser baixado como toque de celular em seu site oficial até trazendo passo a passo para configurar em telefones Android e iPhones. O ronco disponibilizado gratuitamente pela montadora é do ajuste mais ruidoso, dentre quatro opções selecionáveis por meio de um botão integrado ao volante. Para entrar no link acesse a página www.tudoauto.com.br

Onde está o bocal de tanque?

Existe no marcador de combustível, no painel do seu carro, uma indicação sobre qual o lado do carro encontra-se o bocal de abastecimento: em todos existe um desenho de uma bomba de combustível com a mangueira indicando qual o lado do bocal.