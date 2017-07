Homem-Aranha é um vingador. E um moleque

Oficial: Homem-Aranha é um dos vingadores da Marvel. O cabeça-de-teia conseguiu passar por um obstáculo que normalmente acaba com a maioria dos heróis no cinema: os bastidores das produções cinematográficas. Concebido nas histórias em quadrinhos da Marvel nos anos 60, ele tem os direitos para o cinema vinculados à Sony. Quase quinze anos depois de seu primeiro longa-metragem para valer, o herói agora pode aparecer ao lado de outros personagens da Marvel. Como resultado disso, ele foi coadjuvante em Capitão América: Guerra Civil e agora protagoniza um filme, que tem a presença também do Homem de Ferro. O resultado pode ser conferido a partir desta quinta-feira (6), quando estreia Homem-Aranha: De Volta ao Lar.

O filme nem se preocupa em contar como o Homem-Aranha (agora interpretado por Tom Holland) ganha poderes. A Sony já fez isso em duas franquias anteriores, com Tobey Maguire (filmes em 2002, 2004 e 2007) e Andrew Garfield (2011 e 2014) no papel de Peter Parker. Para quem não sabe: Parker é um estudante que, numa visita a um laboratório, leva uma picada de uma aranha radioativa (ou geneticamente modificada, dependendo da versão) e ganha poderes, como subir pelas paredes e a força proporcional de uma aranha, além de um sentido que o alerta em caso de perigo.

Homem-Aranha: De Volta ao Lar não começa com Peter Parker nos dias atuais, e sim com o rescaldo da batalha do Homem de Ferro, Capitão América, Hulk e companhia contra os guerreiros Chitauri em Nova York – como visto em Os Vingadores (2012). Adrian Toomes (Michael Keaton) lidera uma equipe encarregada pela prefeitura para limpar os estragos e recolher os destroços. Sua equipe é misteriosamente deposta da função e Toomes, que investiu pesado nisso, se vê sem dinheiro, sem perspectivas e com família para criar. Mas tem umas tralhas alienígenas interessantes dando sopa... um material perfeito para o equipamento que fará dele o vilão Abutre.

Corta para os dias atuais. Parker está deslumbrado com a possibilidade de lutar ao lado dos Vingadores – como visto em Guerra Civil – e faz diversos vídeos disso para mostrar nas redes sociais o passo a passo da missão com o Homem de Ferro (aqui, um parênteses: Tom Holland ganhou o papel graças aos muitos vídeos enviados à gerência da Marvel, nos quais mostra habilidades acrobáticas). Mas uma hora a batalha acaba e ele tem que voltar ao lar.

Só que a cabeça de Parker ficou cheia demais para a vidinha de estudante em uma escola do Queens. A toda hora, ele veste o traje de herói e tenta ajudar as pessoas, como bom amigo da vizinhança que é – e por isso leva reprimendas do Homem-de-Ferro. Ao mesmo tempo, tem que lidar com o cotidiano de um estudante qualquer. Isso inclui participar de um campeonato de conhecimento, guardar o uniforme no lugar certo, fazer a lição de casa, apaixonar-se pela gatinha da escola, Liz (Laura Harrier), e revelar sua identidade ao melhor amigo, Ned (Jacob Batalon). De tanto procurar encrenca como Homem-Aranha, Parker acaba encontrando.

Quando veio ao Brasil, em maio, Tom Holland declarou que Michael Keaton estava aterrador como o Abutre. Não estava mentindo (um dos encontros entre vilão e mocinho, por sinal, tem um elemento-surpresa). O próprio Holland consegue entregar um Homem-Aranha moleque, inseguro com a gatinha da escola, e, ao mesmo tempo decidido a ser um herói. O bom é que ele o faz direito. Afinal, agora o Homem-Aranha é um Vingador. Não há margem para erro. Ai dele se o mentor Homem de Ferro não gostar.