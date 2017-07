Novidades no Bourbon Joinville

O Bourbon Joinville Business Hotel tem um novo gerente geral: o bacharel em Turismo Luiz Felipe de Brito Faria. O profissional acumula experiência na gestão de empresas no mercado de hospitalidade em redes hoteleiras e hotéis independentes. Além de expertise na redução de custos e em projetos de retrofit, o novo Gerente Geral destaca-se na elevação dos principais índices de desempenho no mercado hoteleiro, como RevPar, GOP, distribuição, clima organizacional e satisfação dos clientes.

A meta, no Bourbon Joinville, é fomentar novos negócios, com qualidade e a confiabilidade dos investidores. “Estou preparado para superar os desafios da unidade e melhorar, cada vez mais, o relacionamento com os fornecedores e equipe e, principalmente, atender necessidades dos nossos clientes, superando expectativas e fidelizando o mercado”, afirma Luiz Brito.

Para o inverno, o restaurante Le Jardin já começa a dar a nova cara da gestão, com programações especiais e festivais que prometem cair no gosto dos visitantes e moradores da região como o Festival de Sopas aquecem o mês de julho, entre os dias 17 e 28. O buffet inclui acompanhamentos, como queijo ralado, cheiro verde, molho de pimenta, croutons, bacons, pães e torradas, além de bruschettas e frios. O valor, por pessoa, é de R$35 e inclui uma taça de vinho. O jantar estará disponível das 19h às 23h. Interessados em fazer reservas, ligar no (47) 2105-9000.