Lazer em Gravatal, com piscina quentinha

O Hotel Internacional Gravatal (www.hotelinternacionalgravatal.com.br), instalado na maior área verde de Termas de Gravatal (SC), com piscinas de água quentinha, preparou uma agenda especial para quem busca aventura, diversão e descanso nas férias escolares. Em clima de inverno, e com o tema #PartiuFérias, o hotel oferecerá aos visitantes um pacote de emoções divertidas, com experiências diárias em sua programação para adultos e crianças, aproveitando sua imensa estrutura de lazer e a excelência terapêutica da água de suas piscinas termais, captada in natura a 36°, disponível também em cabines de banhos individuais e nas suítes do hotel.

Para as férias de inverno, foi preparado um roteiro de entretenimento para adultos e crianças: campeonatos esportivos, relaxamento aquático, caminhadas ecológicas, jantares temáticos com música ao vivo, happy hour com chopp em dobro e oficinas culturais, além das atividades nas piscinas, estão entre as opções diárias para os adultos.

Oficinas de arte, brincadeiras aquáticas, acampamentos para meninos e meninas, contação de histórias, “mini chef”, aprendendo a fazer doces com o chef de cozinha do hotel, e muitas experiências divertidas, sempre monitoradas, manterão as crianças ocupadas dando descanso para os pais, propiciando momentos para que as férias sejam realmente inesquecíveis.

Para os amantes da natureza e do ecoturismo, o hotel incluiu na programação passeios pela região, entre a montanha e o mar, além do contato com ações sustentáveis, entre elas, a horta orgânica no local e programas ambientais adotados pelo empreendimento para ajudar o planeta. Mais informações: (48) 3648-8100 Whatsapp (48) 9675-2616 (horário comercial)