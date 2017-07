(foto: Divulgação)

O legendário One&Only Le Saint Géran (oneandonlylesaintgeran.com) redefine o conceito de ultraluxo nas Ilhas Maurício ao reabrir as portas no final de 2017, após investimento milionário em sua renovação. O resort acaba de anunciar umpreview de algumas de suas empolgantes mudanças, como por exemplo as novas acomodações de dois e três quartos e suítes interligadas, perfeitas para grandes famílias e grupos de amigos.

Conhecido como icônico refúgio de luxo das Ilhas Maurício, o One&Only Le Saint Gèran vai manter o que os hóspedes sempre buscaram: a sensação de exclusividade de uma casa particular de frente para praia e a exclusiva lagoa em sua propriedade, o que o difere de qualquer outro resort na ilha. A arquitetura de estilo colonial também será preservada cuidadosamente, e incorporará referências de design elegante à arquitetura tradicional da Ilha, como casas de plantação locais, fornos de cana-de-açúcar e telhados de palha.

Os novos quartos contarão com design contemporâneo e atemporal, ao mesmo tempo em que mantém a atmosfera relax de uma paradisíaca ilha no Oceano Índico. O foco fortemente trabalhado na renovação foi justamente destacar as vistas magníficas que as acomodações proporcionam dos arredores do resort, com tons mornos de mármore branco, incluindo novos móveis, tecidos e cartelas de cores que refletem as exuberantes paisagens tropicais, o Oceano Índico turquesa vibrante e o branco brilhante da areia das Ilhas Maurício. Os interiores de cada quarto e suíte serão finalizados de maneira sofisticada e com materiais naturais como madeira, pedra, couro e linho. Móveis sob medida e litografias elaboradas localmente foram selecionadas para harmonizar com o ambiente tropical de Maurício e fornecer um idílio de estilo discreto.

O jardim exuberante e tropical no qual o resort se encontra nunca deixou de surpreender os hóspedes e isso não vai mudar. Ao passar pelos portões, mais de 4.000 palmeiras recebem os convidados, também distribuídas por toda a propriedade. O jardim sempre foi, e continuará a ser, um lugar para a meditação, interrompido apenas pelos patos que circulam livremente pela propriedade, bem como garças e pequenos pássaros.

“A ideia da renovação é construir sobre o que nossos clientes já valorizam, como o serviço inigualável e o cuidado de nossa fiel equipe, excepcional localização, além de muitas novidades”, diz Charles de Foucault, gerente geral. “Após o feedback dos convidados, decidimos adicionar mais suítes, todas com serviço particular de mordomo e mais quartos interligados, perfeitamente projetados para garantir que os novos e leais convidados encontrem no resort um verdadeiro oásis tropical de luxo”.

Todos os novos quartos do One & Only Le Saint Géran apresentarão varanda ou terraço privativos e banheiros revestidos de mármore. Mais de 50 quartos em todo o resort estarão disponíveis com a opção de interconexão, tornando-se um refúgio ideal para as famílias. Suítes de um quarto com vistas deslumbrantes para o Oceano Índico, a praia de areia branca ou a espetacular lagoa variam em tamanho, de 110 a 150 metros quadrados, cada uma com um quarto principal, salão espaçoso e sala de jantar. As suítes localizadas no piso térreo se estenderão a um generoso deck de madeira privado, banhado de sol com sofá, sofá-cama, terraço, cadeiras e mesa. Todas as suítes contarão com um serviço pessoal de mordomo.

Exclusividade e alta gastronomia

A introdução de luxuosas suítes de um, dois e três quartos respondem a um pedido constante de clientes frequentes, especialmente aqueles que viajam com famílias numerosas. As suítes de 190 metros quadrados, com dois quartos e vista para praia, contam com três banheiros revestidos de mármore e dois terraços privados. Os hóspedes também podem se divertir em uma das quatro luxuosas suítes de três quartos, distribuídas em mais de 250 metros quadrados cada uma, com um quarto principal, uma sala de estar e uma localização privilegiada diretamente na praia.

O One&Only Le Saint Géran sempre foi conhecido por suas opções gourmet, e todos os restaurantes serão redesenhados, apresentando refeições adicionais ao ar livre e novos conceitos, incluindo uma experiência pan-asiática completa, com sushi bar. No extremo norte do resort, os hóspedes poderão desfrutar da nova piscina, que terá novo bar e restaurante com cozinha aberta. A piscina existente também será renovada, proporcionando aos hóspedes a escolha entre três piscinas, incluindo a do SPA, isolada. Além disso, um novo salão será introduzido, criando um espaço para relaxar, com um bar e itens de entretenimento.

O novo centro de recreação reunirá todas as atividades para famílias: KidsOnly, One Tribe para adolescentes, ginásio interno e externo de última geração, sala de spinning, quadras de tênis, quadras de padel, futebol, playground, minigolf e muito mais. O One&Only Spa e o Centro de Esportes Aquáticos também serão renovados, proporcionando uma melhor experiência para hóspedes de todas as idades. Perfeito para cúpulas executivas ou eventos personalizados, serão adicionadas três novas salas de reunião.

E por final, o One&Only Le Saint Géran apresentará residências privadas para os hóspedes que desejam fazer do resort a sua casa. Vivendas isoladas, com sua própria piscina, serão oferecidas com um conjunto completo de amenidades e serviços de resort para que os residentes possam desfrutar do genuíno estilo de vida das Ilhas Maurício, com o toque One&Only.