Fluminense recebe oferta de R$ 15 milhões por Calazans

JEREMIAS WERNEK E LEO BURLÁ RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense pode perder o seu primeiro jogador na atual janela de transferências. O clube recebeu da Atalanta (ITA) uma oferta de 4 milhões de euros (R$ 15 milhões) pelo atacante Marquinhos Calazans, e a tendência é que o negócio saia. O Fluminense ainda tenta aumentar o valor. Os envolvidos estudam a forma de pagamento para sacramentar o acordo. O Fluminense detém 60% dos direitos do jogador, que também tem sido utilizado como lateral-esquerdo por Abel Braga. As outras partes estão divididas entre Calazans e seu agente. Com muitos jogadores no departamento médico, Calazans tem sido uma alternativa frequente entre os titulares do tricolor. Jogador de boa visão e velocidade, ele caiu no gosto da torcida e de Abel. Ele soma 18 jogos e nenhum gol com a camisa tricolor.