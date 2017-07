Enderson Moreira recusa oferta para dirigir a Chapecoense; Vinicius Eutrópio vira favorito

DANIEL FASOLIN CHAPECÓ, SC (UOL/FOLHAPRESS) - A Chapecoense recebeu uma recusa do nome favorito para substituir Vagner Mancini no cargo de treinador. Em reunião com o diretor Rui Costa nesta quarta-feira (5), Enderson Moreira não aceitou assumir o time catarinense. Enderson tem uma dívida de gratidão com o América-MG e preferiu permanecer na equipe mineira, que atualmente disputa a Série B do Brasileiro. No ano passado, o clube manteve o treinador no cargo mesmo com o rebaixamento na elite nacional. Sem Enderson, a Chapecoense vira sua atenção para Vinícius Eutrópio, que comandou a equipe em 2015. Depois disso, ele ainda teve passagens por Ponte Preta, Figueirense e Santa Cruz. Vagner Mancini foi demitido na última terça-feira (4). O treinador caiu após o empate da Chapecoense com o Fluminense, fora de casa, por 3 a 3. O clube catarinense ocupa a 15ª colocação do Campeonato Brasileiro.