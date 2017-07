Pedro de Oliveira/Alep/divulgação

O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB), apresentou projeto que pretende transformar o Dia da Consciência Negra em feriado estadual. O relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, deputado Fernando Scanavaca (PDT), apresentou parecer contrário, alegando que a iniciativa é inconstitucional, porque envolveria matéria de competência exclusiva da União. A Câmara Municipal de Curitiba chegou a aprovar a criação de um feriado na Capital para celebrar a data, mas a medida foi derrubada pela Justiça.

Prejuízo

A Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná (Faciap), divulgou ontem nota afirmando que “a importância do Dia da Consciência Negra é inegável”, mas que “neste momento em que a economia do país começa a dar sinais de recuperação, a criação de um novo feriado pode prejudicar a retomada de crescimento”. “Acreditamos que a data deve ser celebrada, mas com atividades educativas e outras ações, sem parar o país e sem afetar a economia, que avança lentamente”, diz o presidente da Faciap, Marco Tadeu Barbosa. Com base no PIB de Paraná, dividido pelo número de dias úteis no ano, o prejuízo com um dia de paralisação seria de aproximadamente R$ 500 milhões, segundo a entidade.

Bola de cristal

O governador Beto Richa (PSDB) negou ontem que já tenha escolhido um candidato à sua sucessão, como indicou o ex-senador e pré-candidato ao Palácio Iguaçu, Osmar Dias (PDT). “Não sei de onde ele tirou isso. Quem sabe ele tem bola de cristal, já está prevendo o que vai acontecer lá na frente, porque eu mesmo não sei quem é meu candidato”, afirmou Richa à Gazeta do Povo.

Fórmula

A declaração de Osmar foi uma resposta às especulações de que ele estaria negociando uma aliança com o grupo do atual governador para as eleições do ano que vem. Nessa “fórmula”, o pedetista seria candidato ao governo e Richa a uma das vagas ao Senado. O ex-senador sinalizou, porém, que o candidato do governador seria o secretário do Desenvolvimento Urbano, Ratinho Júnior (PSD), que vem atraindo a filiação de prefeitos para seu partido, inclusive do PDT.

Devolução

O ex-prefeito de Araucária (região metropolitana de Curitiba), Olizandro José Ferreira, foi condenado pelo Tribunal de Contas a devolver, solidariamente com oito construtoras e com a Sociedade Nacional de Assistência aos Servidores Públicos (Sonasep), a soma de R$ 583.453,91 ao cofre do município da Região Metropolitana de Curitiba. Ferreira já recorreu da decisão. Uma parte do montante a ser devolvido – R$ 139.014,97 – refere-se a valores pagos por contratos sem licitação. O restante – R$ 444.438,94 – corresponde ao valor transferido à Sonasep para programas na área da saúde.

Entrega

O TCE também condenou o ex-prefeito de Guaratuba (Litoral), José Ananias dos Santose o ex-secretário municipal da Fazenda, Joel Machado, a devolverem R$ 56,7mil acrescidos de juros e multa, relativos ao pagamento de produtos cuja entrega não foi comprovada. A representação originou-se de de inquérito policial instaurado para apurar crime de peculato em três processos licitatórios celebrados em 1995. Este crime consiste no desvio de recursos públicos em benefício de servidores.

Fraude

As licitações tiveram como objetivo a compra de produtos odontológicos, médicos e de enfermagem. Segundo a Coordenadoria de Fiscalização Municipal (Cofim) do tribunal, teriam ocorrido fraudes na contratação dos serviços.