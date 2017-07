Temer apresenta defesa contra denúncia

Mariz: denúncia de Janot é uma “mera ficção” (foto: Wilson Dias/Agência Brasil)

Os advogados do presidente Michel Temer entregaram ontem, à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal, a defesa contra a denúncia do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, que o acusa de corrupção passiva com base na delação do dono da JBS, Joesley Batista. No documento de 98 páginas, o advogado Antônio Cláudio Mariz de Oliveira sustenta que o presidente não cometeu “nenhum deslize de natureza moral, ética ou penal”.

De acordo com Mariz, a denúncia de corrupção passiva apresentada ao Supremo Tribunal Federal é uma “fantasiosa acusação” que se baseou em uma gravação “maculada por cortes, adulterações e manipulações que lhe retiram a autenticidade”, em referência ao áudio da conversa de Temer com o Joesley Batista.

O defensor também contesta as alegações de Janot, que aponta as ligações entre Temer e o ex-deputado federal paranaense Rodrigo Rocha Loures, filmado pela Polícia Federal recebendo uma mala com R$ 500 mil em propina de um executivo da JBS. Segundo a acusação, o presidente teria indicado Rocha Loures – seu ex-assessor – para receber o dinheiro como parte de pagamento na defesa de interesses do grupo junto ao governo. Mariz alega que Temer teria feito a indicação do ex-deputado apenas para se desvencilhar do empresário.

Ilações - O advogado disse ainda que, apesar de a gravação ser uma “prova nula” e “clandestina”, o conteúdo não traz nenhum indício que possa comprometer o presidente. “Toda a defesa do presidente Michel se centra na negativa da prática do delito de corrupção. A acusação, em face da carência de elementos probatórios, recorreu aos recursos intelectuais da suposição, da hipótese e das ilações que permitem afirmações de qualquer natureza no afã de emprestar falsa aparência de uma realidade que, na verdade, é uma mera ficção”, argumentou.