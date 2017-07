Decisão pode ficar para agosto

Após ver um peemedebista tido como “independente” escolhido para relatar a denúncia contra o presidente Michel Temer na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), o governo pode sofrer uma nova derrota, com o atraso no calendário de votação no colegiado. Após passar toda a manhã de ontem reunido com representantes dos partidos, o presidente da CCJ, Rodrigo Pacheco (PMDB-MG), anunciou que a votação do parecer do deputado Sergio Zveiter (PMDB-RJ) pode não ocorrer na quinta-feira da próxima semana, como queria o governo.

“Se este procedimento redundar no encerramento disso na quinta-feira, que seja. Senão, vamos avançar a semana seguinte até que possa ser garantido este rito transparente, este rito democrático na CCJ”, disse Pacheco.

Com isso, a votação em plenário pode ficar para depois do recesso parlamentar, que começa no dia 18 de julho. Diante deste cenário, a outra opção é suspender o recesso, o que é rejeitado inclusive pelos aliados do presidente da República. Com a entrega, ontem, da defesa de Temer na comissão, começou ontem a contar o prazo de cinco sessões plenárias estabelecido pelo Regimento Interno da Câmara.