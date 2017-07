Parlamento da Venezuela sofre invasão e agressão

Venezuela — Um grupo de simpatizantes do governo venezuelano entrou à força ontem no prédio da Assembleia Nacional (AN), de maioria opositora, e provocou ferimentos em alguns deputados que se encontravam no recinto. Posteriormente, o grupo de cerca de 30 invasores foi expulso pela segurança do Parlamento. Os agressores - muitos vestidos de vermelho e armados com paus e artefatos pirotécnicos – invadiram a sede do Legislativo durante uma sessão comemorativa dos 206 anos da independência venezuelana, celebrada pelos opositores que controlam a Câmara. O presidente da Assembleia Nacional, o opositor Julio Borges, disse que pelo menos cinco deputados ficaram feridos - entre eles Juan José Molina, Armando Armas, Américo de Grazia, Richard Blanco e Juan Guaidó - e que sete trabalhadores do Parlamento foram agredidos. No dia da celebração da independência do país, seguidores do governo permaneceram na porta do Congresso, bloqueando por cerca de seis horas a entrada e saída de pessoas. Antes de finalizar as celebrações do dia, Maduro condenou a violência no Congresso e culpou a oposição pela escalada do enfrentamento.

Confiança

Alemanha — A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, manteve sua avaliação de que a Europa não pode confiar mais inteiramente nos Estados Unidos. Ainda segundo ela, a Alemanha e a China podem trabalhar juntas para ajudar a controlar problemas mundiais. Merkel é a anfitriã da cúpula do G-20 na sexta-feira e no sábado em Hamburgo. A reunião deve abarcar uma combinação desafiadora de líderes, com a presença do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o da Rússia, Vladimir Putin, e o da Turquia, Recep Tayyip Erdogan.

Ameaça

Coreia do Sul — O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, pediu ontem que líderes globais reforcem as sanções contra a Coreia do Norte, após o teste de míssil balístico intercontinental de Pyongyang. Ao mesmo tempo, a autoridade pediu uma resolução pacífica para o conflito. A declaração ocorreu antes de uma reunião em Berlim com a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, que disse que a Coreia do Norte “representa um risco para a paz global” e que o teste de míssil do país violou a legislação internacional sobre segurança.

Isolamento

Egito — Ministros de Relações Exteriores de quatro nações que tentam isolar diplomaticamente o Catar por seu suposto apoio a grupos extremistas se reuniram ontem na capital do Egito. O encontro acontece após Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos e Bahrein afirmarem terem recebido a resposta a uma lista de demandas para encerrar a crise. Os quatro países cortaram relações com o Catar no início do mês passado, acusando-o de apoiar grupos militantes de linha dura na região. O Catar nega as conexões e defendeu seus laços com o Irã.

Caçadores

Hungria — A Hungria acaba de criar uma força especial para proteger as suas fronteiras dos imigrantes que está gerando polêmica dentro e fora do país. Tratam-se dos “Caçadores das Fronteiras” (Border Hunters), as novas forças de segurança húngaras que recebem um treinamento expresso para deter os imigrantes e refugiados que chegam à fronteira do país. A iniciativa é parte da implacável política anti-imigração do primeiro ministro Viktor Orban. A ideia do nacionalista de criar estas unidades colocou em alerta as organizações de direitos humanos.