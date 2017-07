Crise e violência são os maiores medos do curitibano, afirma pesquisa IRG

As crise econômica e a violência são as principais preocupações do curitibano. É o que mostra um levantamento do Instituto IRG Pesquisa, feito com exclusividade para o Bem Paraná. O receio com o bolso vazio, o medo das dívidas e os índices de criminalidade respondem por mais de 88% dos temas que tiram o sono do curitibano.

Para 33,82% dos entrevistados, o maior receio no momento é “ser vítima de algum tipo de violência ou assalto”. Mas os cinco motivos de preocupação que aparecem a seguir têm a ver com o momento econômico do país e somam 47,84% das respostas — “perder o emprego” (22,17%), “que o país não saia da crise” (11,33%), “não conseguir pagar as contas de casa” (5,62%), “ter que pagar mais impostos” (4,81%) e “não conseguir pagar as dívidas” (3,91%).

“Saúde” aparece como a sexta maior preocupação do curitibano, com 3,11% das respostas, mas em seguida vêm mais temas relacionados ao bolso: “ter que fechar meu negócio” (1,81%), “ter que tirar meu filho da escola particular” (1,3%), “não conseguir fazer compras no supermercado” (1,20%); “não conseguir pagar a faculdade ou pós-graduação” (1,1%) e “ter que abrir mão de confortos ou deixar consumir coisas que eu gosto” (0,9%). Aposentadoria também aparece como uma preocupação, com 0,2% das respostas.

Qual a maior preocupação do Curitibano atualmente

Ser vítima de algum tipo de violência ou assalto 33,82% Perder meu emprego 22,17% Que o país não saia da crise 11,33% Não conseguir pagar as contas básicas da casa 5,62% Ter que pagar mais impostos 4,81% Não conseguir pagar minhas dívidas 3,91% Saúde 3,11% Não sabe 2,81% Corrupção/Politica 2,11% Ter que fechar o meu negócio 1,81% Ter que tirar meu(s) filho(s) da escola particular ou trocar por outra mais barata 1,30% Não conseguir fazer as compras no supermercado 1,20% Não conseguir pagar a faculdade/pós-graduação 1,10% Ter que abrir mão de certos confortos que conquistei e deixar de consumir coisas que gosto 0,90% Educação 0,70% Transporte Coletivo 0,60% Administração do Greca/Prefeito 0,60% Ideologia/medo de ir à luta/Povo burro 0,40% Vias publicas/Ruas sem asfalto 0,40% Não tenho nenhum receio 0,40% Aposentadoria 0,20% Greves 0,20% Transito/Educação no transito 0,20% Drogas 0,10% Que o Lula seja preso 0,10% Voltar a ser como era antes 0,10%

Saúde deixa de ser “grande tema”

Apontada como o “grande tema” da eleição do ano passado, quando foram escolhidos os novos prefeitos, a saúde aparece em segundo plano entre as preocupações do curitibano em 2017. Somente 3,11% responderam que seu principal receio no momento é nesta área. O transporte coletivo foi lembrado por 0,6% dos participantes da pesquisa e ruas sem asfalto por outros 0,4%. O trânsito, de forma geral, e a falta de educação no trânsito foram citados por 0,2%, e as drogas, por 0,1%.

Educação — Outro tópico muito explorado em campanhas, a “educação”, foi citado apenas por 0,7% dos entrevistados, mas o levantamento do IRG Pesquisa mostra que o setor é diretamente afetado pela crise econômica. Para 1,1% dos entrevistados, a grande apreensão é “não conseguir pagar a faculdade ou pós-graduação”; 1,38% admitiram que tiveram que abandonar cursos de idioma, escolas particulares ou faculdade.

Transporte

O transporte público é a maior preocupação para moradores das regionais Matriz, Portão e Santa Felicidade. Nestes locais, os índices de resposta chegaram a 79,08%, 83,34% e 90,71%, respectivamente. Já no geral, o transporte público ocupa uma posição bem inferior na lista total, com apenas 0,60% das respostas.