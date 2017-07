Morador da Capital cortou despesas

A prova de que a economia vem causando as maiores apreensões entre os brasileiros é o índice de pessoas que admitiram ter feito cortes no orçamento nos últimos meses. Entre os 1.100 entrevistados, 73,8% disseram que precisaram reduzir algum tipo de gasto em função da crise. Os mais atingidos têm entre 35 e 44 anos (82,59%) e as mulheres (75,5%). Já a faixa de renda familiar mais afetada é entre R$ 2.706, a R$ 4.852, em que 80,9% dos entrevistados dizem ter feito cortes. O corte de gastos atingiu mais as mulheres — 75,56% confirmaram, os homens somaram 71,78%.

E como sempre, o consumo das famílias foi o primeiro a cair em tempos de crise — 46,6% afirmam que deixaram de consumir em função da incerteza com a economia. Entre os entrevistados, 14,17% deixaram de comprar alimentos considerados supérfluos; 6,83% cortaram roupas e calçados; 5,19% passaram a pesquisar melhor os preços e 5,01% substituíram marcas. Planos de internet ou celular (2,94% das respostas) e produtos de beleza (2,42%) também foram afetados.

E há quem admita que perdeu o controle em meio ao maremoto financeiro: 2,85% responderam que estão com as finanças descontralas. Outros 1,38% admitiram que estão com nome inscrito em alguma instituição de proteção ao crédito por não conseguirem pagar as contas e só 0,69% afirmaram que conseguem fazer alguma reserva financeira no dias atuais.

O que mais mudou no seu hábito de consumo

Deixou de sair com amigos/ família para bares ou restaurantes 16,69% Teve que fazer cortes ou ajustes no seu orçamento 14,69% Deixou de comprar alimentos supérfluos que gosta 14,17% Deixou de viajar 11,15% Evita comprar roupas e calçados 6,83% Passou a pesquisar mais os preços antes de comprar 5,19% Passou a comprar produtos de marcas similares mais baratas 5,01% Cortou TV por assinatura 3,72% Teve que abrir mão de muitas coisas que tinha acesso/ comprava 3,63% Deixou de comprar no crédito com cheques, carnês, cartão 3,46% Cortou planos de internet e celular 2,94% Está com as finanças descontroladas 2,85% Cortou gastos com produtos de beleza 2,42% Teve que sair da academia 1,38% Não conseguiu pagar todas as suas contas e foi registrado num órgão de proteção ao crédito 1,38% Não sabe 1,38% Teve que abandonar cursos de idiomas, escolas particulares ou faculdade 1,38% Consegue pagar as contas em dia 1,04% Conseguiu fazer reserva financeira 0.69%

Menos saídas para bares e restaurantes

Em tempos de crise, vida social e diversão também são afetadas. Segundo o levantamento do IRG Pesquisa feito para o Bem Paraná, os primeiros alvos dos cortes no orçamento são as saídas a restaurantes ou bares com amigos. Entre os 1.100 entrevistados, 16,69% afirmou que deixou de sair com amigos ou familiares ou reduziu a frequência da saída. Outros 11,15% afirmaram que cortaram as viagens. Sobrou até para a TV por assinatura: 3,72% não têm mais o serviço em casa.