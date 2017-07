Greca lança o Ato pela Saúde e quita débitos com fornecedores

O prefeito Rafael Grece a secretária da Saúde, Márcia Huçulak, no lançamento do ato (foto: Pedro Ribas/SMCS)

O prefeito Rafael Greca e a secretária municipal da Saúde, Márcia Huçulak, fizeram, nesta quarta-feira (5), o Ato pelo Avanço da Saúde de Curitiba. O evento, no Salão Brasil da Prefeitura, marcou o início do pagamento aos fornecedores de saúde que não haviam recebido na gestão anterior. Desde a última semana, quando houve a aprovação do ajuste fiscal pela Câmara Municipal, já foram liberados R$ 7,8 milhões a fornecedores de medicamentos, insumos e materiais da saúde, referente a pagamentos de 2016.

“Eu queria que o primeiro ato de recuperação de Curitiba fosse um ato de recuperação da saúde. A saúde vai funcionar de maneira suficiente para atender a população. Não queremos que nada falte e a população seja bem servida”, afirmou o prefeito Rafael Greca.

Com a recente aprovação do ajuste fiscal pela Câmara Municipal, houve a criação de mecanismo legal para que os fornecedores possam ser pagos em relação a despesas de 2016, criadas na gestão anterior. Sem receber, muitos fornecedores chegaram a deixar de entregar produtos em 2017, o que levou o município a passar por um período de desabastecimento de medicamentos. A expectativa agora é a regularização dos estoques de medicamentos até o fim de julho.

De acordo com Márcia, com os pagamentos feitos, a expectativa é que Curitiba melhore seu nome “na praça”, facilitando os processos de compras. “Isso nos ajudará a manter o almoxarifado sempre abastecido”, disse ela. Segundo a secretária, a perspectiva é que não faltem mais remédios, com abastecimento suficiente da Farmácia Curitibana, criada por Rafael Greca em 1994, na primeira gestão como prefeito de Curitiba.

“Saúde Já para os curitibanos é um compromisso de campanha do prefeito que está sendo cumprido”, disse a secretária.

Participaram do evento representantes das empresas Aaba e Cirúrgica Curitiba, Caobianco, Dimaci, Cremer, B.D, Rhoma, Nunesfarma, Hospfar, BR Sul, Dental Med Sul, Parcomed, Phohosp, Roche, Abbot e Berton e Dickson. Além deles, o Ato pela Saúde de Curitiba contou com lideranças locais e profissionais da saúde.

Nova secretária

A solenidade desta quarta também marcou o primeiro evento com a nova secretária municipal da Saúde de Curitiba, que assumiu o cargo de secretária oficialmente ontme, após o afastamento do então secretário João Carlos Baracho para tratamento de saúde. Mais cedo, Márcia também participou, ao lado do prefeito, de uma recepção ao presidente eleito da Sociedade Paranaense de Cardiologia, João Vitola. O encontro aconteceu na Prefeitura.

Antes de assumir oficialmente como secretária, Márcia atuava como a superintendente de Gestão em Saúde da Secretaria.