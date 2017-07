O prefeito Rafael Greca participou, na manhã de ontem, da inauguração da Subestação Hauer, da Copel. Com um investimento de R$ 25 milhões, a nova unidade vai melhorar toda a distribuição de energia da região Sul de Curitiba e beneficiar 24 mil unidades consumidoras (residências, comércios e indústrias).

“A cidade tem um grande orgulho da Copel e mais ainda em receber esta subestação que vai melhorar a qualidade energética dos bairros do Uberaba, Vila Hauer, Boqueirão, Parolin e imediações do zoológico e do Jardim Paranaense”, afirmou o prefeito.

Greca também lembrou que a região do Boqueirão tem um setor industrial bem desenvolvido, que será beneficiado com a energia transmitida pela nova subestação. “Toda vez que a cidade ganha mais energia e que a Copel oferece um serviço ainda melhor para a nossa população, Curitiba agradece. Energia é geração de emprego e de renda”, definiu.

A obra entregue pela Copel faz parte de um investimento de R$ 300 milhões em Curitiba e região metropolitana. Até o fim deste ano serão entregues as subestações de Colombo, Rio Branco do Sul e do bairro Sítio Cercado.