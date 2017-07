A onda de frio que atinge a região Sul do Brasil está ajudando nas vendas de aquecedores. Somente no último final de semana, as bandeiras do Walmart nos três estados do Sul apresentaram um crescimento de 234% nas vendas dos modelos mais baratos de aquecedores (a partir de R$ 59,90), comparado a igual período do ano passado.

Além dos aquecedores, outros itens também tiveram alta nas vendas nos últimos dais. Também na rede Walmart, os itens de cama, mesa e banho, os edredons apresentaram um aumento de 38% nas vendas na região Sul.

E pela previsão do tempo para os próximos dias, as vendas devem continuar boas. No Paraná faz frio hoje pela manhã, e durante a tarde com presença do sol as temperaturas se elevam e ficam mais agradaveis, mas voltam a cair com o fim da tarde.

Os ventos no Estado predominam ainda do quadrante Nordeste, sendo que no Leste do Estado por momentos, sopra do mar, possibilitando mais umidade no setor e maior presença de nuvens pela manhã e a noite.

As temperaturas em Curitiba ficam baixas durante a madrugada e começo da manhã nos próximos dias, oscilando mínimas entre 5ºC hoje e 10ºC no sábado. As máximas tendem a ficar mais amenas nos próximos dias.