Vendas terminam no dia 15

Feiras nas praças centrais começaram em junho (foto: Franklin de Freitas)

As feiras de inverno nas praças Osório e Santos Andrade, no Centro de Curitiba, seguem até 15 de julho. As feiras começaram no dia 14 de junho e funcionam de segunda-feira a sábado, das 10 às 20 horas, e aos domingos, das 14 às 18 horas. O artesanato e as barracas de lanche são os principais destaques das feiras.

Ao todo serão 70 barracas, sendo 11 na Santos Andrade e 69 na Osório. Além da alimentação e das barracas beneficentes, são 22 barracas de artesanato e quatro de artesanato culinário. A feira também tem duas oficinas de artesanato.