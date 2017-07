Paraná Banco lança aplicativo

Depois da funcionalidade que tornou a abertura da conta do cliente muito mais rápida e prática, o Paraná Banco lança um aplicativo (APP) que permitirá uma experiência diferenciada na gestão dos seus Investimentos. Se em um passado não tão distante as pessoas iam até o banco para movimentar suas finanças, hoje a situação mudou e o novo aplicativo do Paraná Banco está em linha com essa mudança. Segundo o diretor de Investimentos da Instituição, André Malucelli, “o principal objetivo do APP é descomplicar a vida de quem investe”.

“O Paraná Banco é uma instituição tradicional, mas isto não significa que não devemos avançar no caminho tecnológico, principalmente, quando estamos obstinados em oferecer a melhor experiência para nossos clientes. Com a rotina intensa a que todos são submetidos, o ato de investir ou acompanhar os investimentos não pode consumir mais do que poucos minutos dos nossos clientes. Deve ser um processo simples e intuitivo, de forma que até mesmo aqueles com pouca afinidade com o mundo financeiro possa se sentir seguro”, diz.

O aplicativo Paraná Banco Investidor está disponível para os aparelhos com os sistemas Android e IOS, e permite o acompanhamento dos investimentos, realização de aplicações, consulte cotações de mercado, contato direto com seu gerente, entre outros. “Agora, além de abrir sua conta pela internet, sem tarifas e com taxas bem mais atrativas que a dos grandes bancos, nossos clientes contam com muito mais comodidade e transparência na gestão dos seus investimentos”, finaliza Malucelli. Mais detalhes: https://www.paranabanco.com.br/investimento