Weverton falha e Atlético perde para o Santos na Vila

Lance do segundo gol do Santos: Weverton falhou ao tentar segurar chute de Victor Ferraz, ex-Coritiba (foto: Geraldo Bubniak)

Atlético Paranaense perdeu por 3 a 2 para o Santos, nessa quarta-feira (dia 5) à noite, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. A partida foi na Vila Capanema porque a Arena da Baixada está sediando a fase final da Liga Mundial de Vôlei.

O jogo de volta está marcado para 10 de agosto, na Vila Belmiro, em Santos. O gol como visitante é critério de desempate. Com isso, o time paulista avança para as quartas de final mesmo se perder por 1 a 0 ou por 2 a 1. Caso o Atlético vença por 3 a 2, a decisão será nos pênaltis. Vitórias por 4 a 3 ou 5 a 4, por exemplo, dão a vaga à equipe paranaense. Vitórias por dois ou mais gols de diferença também rendem a classificação para o Furacão.

A partida na Vila Capanema foi intensa e com boas jogadas ofensivas das duas equipes. E venceu quem falhou menos na defesa e mostrou mais qualidade individual no ataque. Um fato marcante da partida foi o segundo gol do Santos, que contou com falha bizarra do goleiro Weverton, do Atlético e da seleção brasileira.

DESEMPENHO

O Atlético até mostrou qualidade individual em boa parte do jogo, principalmente no aspecto ofensivo. Na parte tática, o time foi bem durante vários momentos da partida, mas cometeu erros imperdoáveis. Um deles foi uma “descompactação”, com muito espaço entre a linha defensiva e a linha de meio-campo. O genial Lucas Lima, do Santos, aproveitou esse “brucaco” para decidir o jogo. Depois dos 11 minutos do 2º tempo, quando Weverton falhou e o Santos virou para 2 a 1, o Atlético se perdeu em campo e partiu para o desespero.

TÉCNICO

O técnico Eduardo Baptista chegou a 12 jogos pelo Atlético, agora com 5 vitórias, 2 empates e 5 derrotas.

ARTILHEIRO

O meia-atacante Nikão marcou um gol no jogo. Ele é o artilheiro do Atlético na temporada, com seis gols em 28 jogos, à frente de Mateus Anjos, Felipe Gedoz e Lucho González, todos com quatro gols.

ESCALAÇÕES

O Atlético não tinha Guilherme (lesionado) e Wanderson (suspenso). Jonathan foi a baixa de última hora, com dores musculares, e ficou no banco. O esquema tático foi o 4-1-4-1 adotado na maioria dos jogos por Eduardo Baptista. Otávio era o único volante. Os quatro meias eram Lucho (centro), Rossetto (centro), Nikão (direita) e Coutinho (esquerda).

O Santos não contava com Caju, Vitor Bueno, Cleber, Gustavo Henrique, Luiz Felipe, Zeca, Ricardo Oliveira e Rodrigão. O esquema tático foi o 4-2-3-1.

PRIMEIRO TEMPO

O Atlético teve mais posse de bola e maior controle do jogo no primeiro tempo. Construiu algumas boas jogadas ofensivas, mas errou demais sem a bola. O Santos mostrou qualidade na marcação, ficou recuado e esperou falhas do adversário para o contra-ataque. O resultado foi o placar de 1 a 1 no primeiro tempo. Aos 6 minutos, Sidcley cruzou rasteiro e Nikão, na meia-lua, chutou no canto: 1 a 0 para o Atlético. O Santos empatou aos 24, em contra-ataque. Lucas Lima recebeu livre, no vazio entre o meio-campo e a defesa atleticana. Ele colocou Kayke na cara do gol. O atacante, ex-Paraná Clube, finalizou e fez 1 a 1. Aos 44, Lucho acertou a trave, em chute de fora da área.

SEGUNDO TEMPO

O jogo recomeçou equilibrado e mudou de rumo aos 11 minutos. Victor Ferraz (ex-Coritiba) chutou de longe. Weverton falhou feio. Bruno Henrique completou: 2 a 1 para o Santos. Aos 15, o Atlético mudou, com as saídas de Coutinho e Lucho. Entraram o meia-atacante Pablo e o meia-armador Carlos Alberto. O esquema foi alterado para o 4-2-3-1, com Rossetto e Otávio de volantes. Os três meias eram Nikão, Carlos Alberto e Pablo. Não funcionou. Aos 22, o Santos fez 3 a 1 em jogada espetacular: Lucas Lima lançou, Bruno Henrique driblou e passou na medida para Kayke finalizar de letra.

REAÇÃO

O Atlético começou a reagir aos 26. Sidcley cruzou, Rossetto ajeitou e Éderson finalizou: 3 a 2. Aos 27, saiu o volante Rossetto e entrou o centroavante Grafite. O time mudou para o 4-1-3-2. Depois desse alteração, o time paranaense partiu na base do desespero para o ataque, com muita vontade e pouca organização. Dessa forma, até levou perigo ao gol adversário, mas sem incomodar muito Vanderlei.

ESTATÍSTICAS

O Atlético teve 17 finalizações (6 certas), 57% de posse de bola, 5 escanteios e 91% de precisão nos passes. O Santos somou 10 finalizações (9 certas), 4 escanteios e 89% nos passes. Os dados são da Conmebol.

ATLÉTICO 2 x 3 SANTOS

Atlético: Weverton; Cascardo, Paulo André, Thiago Heleno e Sidcley; Otávio; Nikão, Rossetto, Lucho (Pablo) e Coutinho (Carlos Alberto); Ederson. Técnico: Eduardo Baptista

Santos: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota; Renato e Thiago Maia; Bruno Henrique, Lucas Lima (Vecchio) e Copete; Kayke. Técnico: Levir Culpi

Gols: Nikão (6-1º), Kayke (24-1º e 22-2º), Bruno Henrique (11-2º) e Éderson (26-2º)

Cartões amarelos: Otávio, Thiago Heleno (A).

Árbitro: Roberto Tobar (Chile)

Público: 13.770 total

Local: Vila Capanema

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

6 – Gol do Atlético. Sidcley cruza rasteiro. Lucho fura na área. Na meia-lua, Nikão chuta forte e acerta o canto.

8 – Falta na direita. Rossetto cruza. Thiago Heleno cabeceia perto, sobre o gol.

24 – Gol do Santos. Contra-ataque. Lucas Lima dá passe perfeito para Kayke, nas costas da defesa. Ele invade a área e chuta na saída de Weverton.

44 – Lucho avança e chuta de fora da área. Vanderlei desvia e a bola toca na trave.

Segundo tempo

1 – Rossetto perde a bola na defesa. Thiago Maia rouba e deixa Kayke na cara do gol. Weverton sai bem por baixo e faz grande defesa.

5 – Douglas Coutinho dispara em contra-ataque, invade a área e chuta perto, ao lado do gol.

11 – Gol do Santos. Victor Ferraz chuta de longe e acerta o centro. Weverton se atrapalha e a bola sobra em cima da linha para Bruno Henrique completar.

22 – Gol do Santos. Lucas Lima dá lançamento sensacional. Bruno Henrique recebe na área e acerta belo passe para Kayke, que finaliza de letra.

25 – Rossetto chuta de fora da área. A bola vai sobre o gol.

26 – Gol do Atlético. Sidcley cruza. Rossetto ajeita para Éderson, na pequena área, finalizar.

31 – Pressão do Santos. Bruno Henrique recebe na área e chuta forte. Weverton salva.

35 – Nikão recebe na área e chuta perto, ao lado do gol.

37 – Grafite cruza. Pablo cabeceia perto.