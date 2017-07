Um dos motivos pelos quais Ed Sheeran apagou sua conta no Twitter foram as ofensas dos fãs de Lady Gaga. Em entrevista ao The Sun, o cantor disse que os fãs da cantora encararam um tuíte dele como uma ataque contra ela. Sheeran teria dito que não usa playback em seus shows e os fãs de Gaga entenderam como uma crítica à cantora. Após as declarações, Gaga saiu em defesa de Ed Sheeran. Ela postou uma foto com o amigo no Instagram e disse que ele é um artista incrível e talentoso. "Eu queria que todas as pessoas na internet fossem positivas e amáveis e criassem uma comunidade online que fosse gentil e empoderadora, não odiosa e maldosa", escreveu a cantora. Gaga é conhecida por combater casos de bullying, tanto online quanto na vida real. Desde 2012 ela tem a instituição Born This Way Foundation, que se compromete a ajudar jovens.

John Mayer responde ao "ranking de sexo" da ex, Katy Perry

O cantor John Mayer respondeu aos comentários da cantora, Katy Perry, sobre suas "habilidades" na cama - os dois namoraram até o ano de 2015. Recentemente, Katy fez um "ranking de sexo" dos ex-namorados e listou apenas Orlando Bloom e Diplo; deixou Mayer de fora. Questionado a respeito por um jornalista da revista Rolling Stone, o cantor respondeu: "Não tenho uma resposta 'cool' para você. Já saquei esse jogo. E pago muito pouco pelo preço da fama. Tenho que me concentrar na música, que é o que me move. Estou no melhor momento da minha vida".

Vera Fischer deixa UTI e vai para casa

No último dia 27, Vera Fischer foi internada na UTI da Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, com pneumonia. Na última terça-feira, a atriz publicou uma foto em sua casa e agradeceu ao carinho dos fãs. "Boa noite meus queridos! Agora sim, já tirando uma foto especialmente para vocês depois de ficar boa, pra agradecer o carinho", escreveu. Na foto, Vera aparece com orquídeas que ganhou da Clínica São Vicente. "Também agradecer essa orquídea linda que a equipe da Clínica São Vicente me enviou".

Restaurante promete linguiça para cada gol de Grafite, do Atlético

O restaurante Espetaria do Simprão, em Curitiba, resolveu fazer uma promoção ontem, dia do jogo entre Atlético e Santos, pela Copa Libertadores da América. Se o atacante Grafite, do Atlético, marcasse gol, a casa daria uma rodada de linguiça assada para cada mesa do local. Como Grafite só entrou no fim do jogo e não fez gol, a Espetaria não deu linguiça para ninguém.

Cantor do grupo Twister toca no metrô

O grupo Twister era um dos queridinhos dos adolescentes no começo dos anos 2000. Depois que a banda acabou, seus integrantes sumiram. Na última terça-feira, um dos integrantes, Sander Mecca foi flagrado cantando e tocando violão em um trem do Metrô de São Paulo. Um dos passageiros reconheceu o artista, filmou sua apresentação e compartilhou em seu Instagram.

Níver do dia

Zé Roberto

Meia do Palmeiras

43 anos