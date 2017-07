O cantor John Mayer respondeu aos comentários da cantora, Katy Perry, sobre suas "habilidades" na cama - os dois namoraram até o ano de 2015. Recentemente, Katy fez um "ranking de sexo" dos ex-namorados e listou apenas Orlando Bloom e Diplo; deixou Mayer de fora. Questionado a respeito por um jornalista da revista Rolling Stone, o cantor respondeu: "Não tenho uma resposta 'cool' para você. Já saquei esse jogo. E pago muito pouco pelo preço da fama. Tenho que me concentrar na música, que é o que me move. Estou no melhor momento da minha vida".

Lady Gaga sai em defesa de Ed Sheeran por causa da internet

Um dos motivos pelos quais Ed Sheeran apagou sua conta no Twitter foram as ofensas dos fãs de Lady Gaga. Em entrevista ao The Sun, o cantor disse que os fãs da cantora encararam um tuíte dele como uma ataque contra ela. Sheeran teria dito que não usa playback em seus shows e os fãs de Gaga entenderam como uma crítica à cantora. Após as declarações, Gaga saiu em defesa de Ed Sheeran. Ela postou uma foto com o amigo no Instagram e disse que ele é um artista incrível e talentoso. "Eu queria que todas as pessoas na internet fossem positivas e amáveis e criassem uma comunidade online que fosse gentil e empoderadora, não odiosa e maldosa", escreveu a cantora. Gaga é conhecida por combater casos de bullying, tanto online quanto na vida real. Desde 2012 ela tem a instituição Born This Way Foundation, que se compromete a ajudar jovens.

Vera Fischer deixa UTI e vai para casa

No último dia 27, Vera Fischer foi internada na UTI da Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, com pneumonia. Na última terça-feira, a atriz publicou uma foto em sua casa e agradeceu ao carinho dos fãs. "Boa noite meus queridos! Agora sim, já tirando uma foto especialmente para vocês depois de ficar boa, pra agradecer o carinho", escreveu. Na foto, Vera aparece com orquídeas que ganhou da Clínica São Vicente. "Também agradecer essa orquídea linda que a equipe da Clínica São Vicente me enviou".

Restaurante promete linguiça para cada gol de Grafite, do Atlético

O restaurante Espetaria do Simprão, em Curitiba, resolveu fazer uma promoção ontem, dia do jogo entre Atlético e Santos, pela Copa Libertadores da América. Se o atacante Grafite, do Atlético, marcasse gol, a casa daria uma rodada de linguiça assada para cada mesa do local. Como Grafite só entrou no fim do jogo e não fez gol, a Espetaria não deu linguiça para ninguém.

Cantor do grupo Twister toca no metrô

O grupo Twister era um dos queridinhos dos adolescentes no começo dos anos 2000. Depois que a banda acabou, seus integrantes sumiram. Na última terça-feira, um dos integrantes, Sander Mecca foi flagrado cantando e tocando violão em um trem do Metrô de São Paulo. Um dos passageiros reconheceu o artista, filmou sua apresentação e compartilhou em seu Instagram.

Níver do dia

Zé Roberto

Meia do Palmeiras

43 anos