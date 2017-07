Websérie mostra importância dos aterros

O lixo produzido pelas residências, comércios, indústrias e hospitais é o tema central desta semana da Websérie “Lixo é só o Começo”. Ele é explorado no episódio “Luta Livre”, que aborda a importância dos aterros sanitários, o papel de cada indivíduo na sociedade e como é possível gerar renda por meio do lixo. Com o objetivo de conscientizar a sociedade, a iniciativa é patrocinada pelo Grupo Estre Ambiental.

Além de mostrar como é possível colaborar com a preservação do meio ambiente por meio de pequenas atitudes diárias, a iniciativa alerta para os perigos dos lixões a céu aberto e como esses resíduos podem se transformar em matéria prima e/ou insumos para produção de novos produtos.

No episódio desta semana, serão explorados pontos como a importância da Gestão Municipal de Resíduos, a necessidade da implementação de aterros e iniciativas de coleta seletiva, afinal o lixo é uma responsabilidade de toda a sociedade.

Para acompanhar os capítulos ligue Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCrm5iE45G8yzem4RMd4glEA