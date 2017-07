Maycon e Bruno criaram o programa “De Olhos Vendados: qual será a sua Tattoo”, que vai ao ar hoje (foto: Franklin de Freitas)

Para aqueles que sonham em fazer uma tatuagem, uma das maiores dificuldades é escolher uma imagem que faça sentido permanecer para sempre marcada na própria pele. Isto posto, alguns questionamentos: afinal, você teria coragem de deixar outra pessoa escolher sua tattoo e o local em que ela será feita? Pior ainda: e se estivesse de olhos vendados enquanto a agulha penetra a epiderme e deposita a tinta na derme?

Pois é exatamente este o desafio que os tatuadores Bruno Donn Lopes e Maycon Pereira estão propondo aos curitibanos. Hoje, eles irão lançar no YouTube o curioso programa “De Olhos Vendados: Qual será sua tattoo?”. Antes mesmo do lançamento, porém, a repercussão nas redes sociais já é grande: no YouTube, o número de inscritos já passava dos 550, enquanto a página no Facebook está próxima das mil curtidas.

O primeiro episódio irá ao ar às 20 horas de hoje e, na sequência, serão abertas as inscrições para aqueles que quiserem participar dos próximos episódios. A meta da dupla é conseguir passar até o final da semana dos mil inscritos no YouTube, praticamente dobrando, portanto, o número atual de seguidores.

“Então curtam nossa página no Instagram e no Facebook e fiquem ligados para ficarem por dentro de tudo que acontece neste programa”, dá a dica Maycon Pereira. “Já recebemos mais de 300 mensagens no Face de pessoal querendo pariticipar”, complementa Bruno.

Segundo Bruno, o programa vem para, de certa forma, cumprir uma lacuna no mercado de entretenimento, carente de programações voltadas aos apaixonados por tatuagem, um público que cresce cada vez mais em todo o país.

“É um programa que não tem no Brasil. O mundo inteiro quer tatuagem hoje em dia, todo mundo gosta de tatuagem, e por que nção um programa de tatuagem no Brasil? Você liga a TV e não tem nada de bom passando... Então vamos colocar um programa que é o mundo das pessoas, que hoje todo mundo está fazendo tatuagem, homenageando alguém... Vamos fazer um programa massa, bem pesado”, diz ele.

A aposta, inclusive, é que o público da atração transcenderá os fãs da tatuagem, atingindo uma parcela ainda maior da população. “Até mesmo quem não curte tattoo vai curtir o programa, vai ser muita comédia... E o resultado é de surpreender, cada episódio é muito suspense”, aponta Maycon. “Vai ter muita risada, adrenalina e bastante suspense. Vocês vão ficar de cara”, promete Bruno.