Tchê Tchê é denunciado no STJD e pode perder dérbi contra o Corinthians

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) denunciou o meio-campista Tchê Tchê, do Palmeiras, pela expulsão no duelo contra a Ponte Preta, disputado em 25 de julho. O jogador será julgado na próxima segunda-feira e corre o risco de ser suspenso do clássico contra o Corinthians, marcado para a próxima quarta-feira, no Allianz Parque. O camisa 8 do atual campeão brasileiro acabou enquadrado no artigo 250 (ato desleal ou hostil) do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) e pode pegar até três partidas de suspensão. Tchê Tchê cumpriu uma (a automática pelo cartão vermelho) na vitória diante do Grêmio (1 a 0), no sábado passado. Além de Tchê Tchê, os ponte-pretanos Rodrigo e Renato Cajá –este último diretamente envolvido na expulsão do palmeirense– também foram denunciados pelo tribunal de justiça desportiva. O STJD inseriu Cajá no mesmo artigo de Tchê Tchê, enquanto Rodrigo responderá por uma dupla infração contra a arbitragem (258 e 254-A) - o primeiro item prevê suspensão de até seis jogos, enquanto o segundo artigo tem a pena mínima de 180 dias. O caso de Rodrigo demanda maior preocupação pela súmula do árbitro Wagner Reway. Segundo o juiz, o defensor se dirigiu a ele com as seguintes palavras: "vai tomar no c*". "Após a expulsão, o defensor dirigiu-se até a mim segurou em meu braço e disse "você está mal intencionado mesmo". Ao sair de campo direcionando-se ao seu vestiário deu uma trombada no árbitro assistente adicional nº 02 Sr. Rafael Odílio Ramos dos Santos", acrescentou o árbitro. Palmeiras e Ponte Preta, como instituições, também estão na mira do tribunal. O time alviverde responderá pelo atraso de um minuto na entrada para o início da partida. O tribunal ainda julgará um castigo ao time de Campinas por um copo d'água arremessado por um torcedor no Moisés Lucarelli. Como o julgamento ocorrerá apenas nas segunda-feira, Tchê Tchê está liberado para participar do confronto de domingo, às 16h (de Brasília), contra o Cruzeiro, em Minas Gerais, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meio-campista se encontra no Equador, junto ao elenco do Palmeiras que encara o Barcelona-EQU, pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América.