ATUAÇÕES: Weverton e Cascardo foram os piores do Atlético

Bruno Henrique comemora gol, com Weverton caído no gramado (foto: Geraldo Bubniak)

Weverton (4,5)

Falhou feio no 2º gol. Sem culpa nos outros gols. Fez uma grande defesa.

Cascardo (5,0)

Frágil na marcação. Com a bola, até criou algumas jogadas.

Paulo André (6,0)

Seguro na marcação e nas bolas altas.

Thiago Heleno (5,5)

Perdido no 1º gol. Fora isso, irregular no resto do jogo.

Sidcley (7,0)

Cruzou para os dois gols. Foi mal na marcação.

Otávio (5,5)

Acertou 96% dos passes, mas foi envolvido na marcação.

Rossetto (5,5)

Acertou 61 passes e errou 1, mas fez duas lambanças na defesa.

Grafite (5,5)

Entrou aos 27-2º. Fez duas jogadas úteis no ataque.

Lucho (5,5)

Acertou um chute na trave. Errou 23% dos passes.

Pablo (5,0)

Entrou aos 15-2º. Correu e lutou, mas pouco produziu.

Coutinho (5,5)

Duas boas arrancadas, mas errou demais ao definir.

Carlos Alberto (6,0)

Entrou aos 15-2º. Duas boas jogadas individuais.

Nikão (6,5)

Marcou o 1º gol do jogo. Depois, foi razoável no setor ofensivo.

Éderson (6,0)

Ganhou um gol. Fora isso, ajudou pouco no ataque.