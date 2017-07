Para favorecer Temer, PTB faz troca na CCJ

GUSTAVO URIBE E BRUNO BOGHOSSIAN BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O PTB, partido da base aliada do presidente Michel Temer, realizou nesta quarta-feira (5) troca na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) que deverá favorecer o peemedebista na tramitação de denúncia contra ele por corrupção passiva. A sigla governista trocará Arnaldo Faria de Sá (SP) por Nelson Marquezelli (SP). Em enquete feita pelo jornal "Folha de S.Paulo", o primeiro disse que não sabia como votaria. O segundo, no entanto, posicionou-se contra o prosseguimento da acusação. A troca foi a segunda realizada nesta quarta-feira (5) para beneficiar o presidente. O Solidariedade também decidiu trocar Aureo Moreira (RJ) por Laércio Oliveira (SE). O primeiro também não havia revelado o voto, ao contrário do segundo, também favorável que a denúncia seja barrada. O líder do PTB, Jovair Arantes (GO), alegou que a troca não tem relação com a votação da denúncia pela CCJ e que já havia uma previsão de "rodízio" da bancada do partido na comissão. "Conversei com o deputado Arnaldo e expliquei que não tem nada a ver com isso. Ele sabe que já estava previsto", explicou. Nos últimos dias, o presidente fez uma ofensiva sobre titulares indecisos da CCJ. Só nesta terça-feira (5), ele se reuniu com dois: Elizeu Dionizio (PSDB-MS) e Silvio Torres (PSDB-SP). Em conversas com parlamentares, Temer chegou a cogitar um cenário de derrota na Câmara dos Deputados, em que a denúncia seria remetida à Suprema Corte e ele seria processado criminalmente por corrupção. Nesse caso, o presidente disse ter certeza absoluta de que seria inocentado pela corte, por falta de provas. Nos encontros reservados, o peemedebista disse que as acusações feitas pelos delatores da JBS já o prejudicaram como presidente e apelou aos deputados indecisos para barrarem seu eventual afastamento do Palácio do Planalto, sob pena de manchar também suas biografias.