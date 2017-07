Carta de Tupac Shakur a Madonna, sua ex-namorada, vai a leilão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma carta escrita pelo rapper Tupac Shakur (1971-1996) na prisão para Madonna, sua ex-namorada, vai a leilão nos Estados Unidos —e a expectativa é que seja vendida por US$ 100 mil. No documento, o músico diz que terminou com a cantora por ela ser branca. "Para você, ser vista com um homem negro não prejudicaria de forma alguma sua carreira —no máximo faria você parecer mais aberta e excitante", escreveu o rapper em janeiro de 1995. "Mas, para mim, pelo menos na minha visão da época, eu tinha um dever com minha 'imagem', e estaria decepcionando metade das pessoas que me fizeram quem eu pensava ser. Nunca quis machucar você." O leilão do documento, cuja autenticidade foi confirmada pela revista "Rolling Stone", vai de 19 a 28 de julho Na carta, Shakur diz que Madonna destroçou seu ego em uma entrevista que deu. "Estou fora de reabilitar todos os rappers ou jogadores de basquete ou qualquer coisa do tipo", disse a cantora na ocasião. Mas o músico também se desculpa a ela: "Como você disse, não fui o tipo de amigo que sei que posso ser." Shakur também afirma, no documento, ter crescido "mental e espiritualmente", não sendo mais "o jovem pouco experiente ao lado de um sex symbol extremamente famoso". O músico diz querer ser amigo de Madonna e pergunta se a cantora concordaria em conversar pessoalmente.