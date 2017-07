Chapecoense acerta retorno de Vinícius Eutrópio para vaga de Vagner Mancini

DANIEL FASOLIN SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de receber a recusa de Enderson Moreira para comandar a equipe após a saída de Vagner Mancini, a Chapecoense acertou a contratação de Vinicius Eutrópio para a continuidade do Campeonato Brasileiro e também da Copa Sul-Americana. Enderson e Vinicius eram os favoritos da direção após uma reunião emergencial realizada ainda nesta terça-feira em Chapecó. Uma lista de 12 nomes foi debatida, e os dois foram os preferidos da maioria. Um dia depois, Rui Costa, diretor executivo do clube, conversou com Enderson e acabou recebendo um não do treinador, que permanecerá no América-MG. Após a reunião em Minas Gerais, Rui se dirigiu até Florianópolis para acertar os detalhes da contratação de Eutrópio. A reunião ocorreu na noite desta quarta-feira na capital catarinense. As duas partes entraram em consenso com relação a salários e também com o projeto a ser seguido pela Chapecoense. Mais cedo, Rui Costa havia afirmado que o clube "busca um treinador com as características da Chapecoense, que conheça o elenco e possa também dar apoio as categorias de base do clube". Vinicius treinou a Chapecoense em 2015 e comandou a equipe por 49 jogos. No período de nove meses, ele acumulou 21 vitórias, 12 empates e 16 derrotas, com um aproveitamento de 51%. Foi demitido após uma sequência de maus resultados e passou posteriormente por Ponte Preta, Figueirense e Santa Cruz. Atualmente o treinador estava desempregado.