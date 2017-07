Palmeiras não cria sem Guerra e perde para o Barcelona do Equador

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com a preparação abalada por um drama familiar envolvendo o meia Alejandro Guerra, o Palmeiras perdeu por 1 a 0 para o Barcelona em Guayaquil, no Equador, no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. A partida de volta será disputada em 9 de agosto, no Allianz Parque. Durante a tarde desta quarta (5), Guerra recebeu por telefone a notícia de que seu filho mais novo, Assael, 3, havia caído em uma piscina durante festa de sua mulher e tinha sido internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Com o garoto em situação estável, o jogador decidiu deixar o Equador e voltar ao Brasil para acompanhar a situação. Melhor meia da Libertadores de 2016 pelo campeão Atlético Nacional, Guerra tem sido um dos destaque no Palmeiras em 2017 e se transformou em desfalque importante para o técnico Cuca, que então escalou Zé Roberto entre os titulares. A ausência do venezuelano ajuda a explicar a pobreza do Palmeiras na criação durante o jogo. Outro fator foi a participação apenas discreta dos atacantes Willian e Borja, que pouco fizeram para ameaçar a meta adversária diante do goleiro Banguera, que mostrou dificuldades até mesmo diante de finalizações pouco ameaçadoras. A partida ficou presa na altura do meio de campo na maior parte do tempo. Na primeira etapa, o Palmeiras levou o jogo para a intermediária do Barcelona. No segundo, o time da casa reagiu e criou melhores chances. No entanto, durante todo o jogo apenas uma defesa mais difícil foi feita: Banguera desviou com o pé um chute cruzado de Willian aos 20min do primeiro tempo. O gol do time da casa saiu em jogada despretensiosa. O técnico uruguaio Guillermo Almada montou blitz ofensiva a partir da metade do segundo tempo para sair de Guayaquil com a vitória. No entanto, esbarrava na retranca em que se fechou o Palmeiras e também nas limitações de seus atacantes, que erravam quase todas as escolhas de jogadas. Já nos acréscimos, aos 46 minutos da etapa final, Jonatan Álvez chutou de longa distância -fraco e sem pontaria. A bola desviou no volante Thiago Santos, enganou Prass e se arrastou até passar a linha do gol. "Não viemos para fazer jogo defensivo, procuramos explorar espaços que deixaram. Fizemos um primeiro tempo muito bom. Tomamos esse gol no finzinho e vamos levar como lição para cumprir nosso objetivo que é passar de fase", disse Tchê Tchê, que jogou de lateral direito. Com o resultado, qualquer empate no Allianz Parque favorecerá o Barcelona. Uma vitória do Palmeiras por 1 a 0 levará aos pênaltis, e qualquer triunfo dos brasileiros também por um gol de diferença deixará a classificação para as quartas com o Barcelona devido ao critério dos gols marcados fora de casa. Vencer por dois gols de diferença em seus domínios colocará o Palmeiras na próxima fase. BARCELONA (EQU) Máximo Banguera; Pedro Velasco, Darío Aimar, Xavier Arreaga, Mario Pineida (Tito Valencia); Ely Esterilla, Oswaldo Minda (Segundo Castillo), Matías Oyola, Damían Diáz, José Ayoví (Washington Vera); Jonatan Álvez. T.: Guillermo Almada PALMEIRAS Fernando Prass; Tchê Tchê, Yerry Mina, Luan, Juninho; Thiago Santos, Bruno Henrique, Zé Roberto (Róger Guedes); Willian, Miguel Borja (Keno), Dudu (Michel Bastos). T.: Cuca Estádio: Estádio Monumental, em Guayaquil (Equador) Juiz: Patricio Loustau (Argentina) Cartões Amarelos: Mario Pineida, Tito Valencia, Damián Lanza, Damían Diaz (Barcelona-EQU); Zé Roberto, Juninho, Tchê Tchê (Palmeiras) Gol: Jonatan Álvez, aos 47min do 2º tempo