Fundação Pró-Rim alcança 1.500 transplantes realizados em todo o país

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao longo dos seus 30 anos, a Fundação Pró-Rim conseguiu alcançar a marca de 1.500 transplantes realizados. A marca foi atingida em maio, no Hospital Municipal São José, em Joinville (SC). A instituição catarinense já conseguiu chegar a 17 Estados, expansão que permitiu beneficiar ainda mais pacientes. Santa Catarina ainda lidera o número de beneficiados, com 84,6% dos transplantes realizados pela Pró-Rim. Paraná, Tocantins e Mato Grosso vêm na sequência. No levantamento feito pela organização, os homens representam 62,5% dos transplantados, e o tempo médio de espera foi pouco mais de cinco meses. O trabalho da Pró-Rim já foi reconhecido pelo Prêmio Empreendedor Social em 2014, quando Hercílio Alexandre da Luz, então presidente, foi o vencedor da Escolha do Leitor.