Iniciativa seleciona até 6 negócios de impacto na educação para treinamento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Para apoiar negócios de transformação social positiva na educação, os parceiros do Prêmio Empreendedor Social Vox Capital, gestora de investimentos de impacto, e Quintessa, aceleradora de negócios sociais, promovem a iniciativa Portas Abertas. Quatro a seis empreendedores serão selecionados para apresentarem seus negócios e receberem avaliações qualificadas de especialistas do setor e potenciais clientes. O programa inclui ainda um pitch no auditório do Cubo, incubadora do Itaú em São Paulo, para mais de cem pessoas, na terça-feira (18). Os participantes participarão também de reuniões com líderes dos parceiros da Portas Abertas, como Ânima Educação, Somos Educação, Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, Cieb (Centro de Inovação para a Educação Brasileira), Plano CDE e Porvir. Para participar, é preciso acessar o site da iniciativa (https://portasabertas.typeform.com/to/WS8fwp). As inscrições vão até sexta-feira (7).