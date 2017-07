Acidentes complicam trânsito e afetam 10 linhas de ônibus em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois acidentes provocam bloqueios em avenidas nas zonas leste e norte de São Paulo e afetam o trajeto de linhas de ônibus, na manhã desta quinta-feira (8). Uma pessoa ficou ferida. Por volta das 5h, um caminhão-tanque bateu em dois postes, um de energia e outro de semáforo, na avenida Salim Farah Maluf, no sentido marginal Tietê, próximo da avenida Regente Feijó, zona leste. Não houve feridos. A avenida está interditada nos dois sentidos e a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) montou desvios no local. Ao menos nove linhas de ônibus e uma de trólebus que passam pela avenida serão desviadas, segundo a SPTrans (empresa municipal de transportes). Quem segue no sentido Vila Prudente deve pegar o desvio avenida Álvaro Ramos para sair depois do bloqueio. Já os motoristas que seguem no sentido marginal devem acessar um desvio na rua Acre. No mesmo horário, ocorreu outro acidente na marginal Tietê, no sentido rodovia Ayrton Senna, na região do bairro do Limão, zona norte. Um carro e um caminhão se envolveram em uma acidente na via após a ponte Júlio de Mesquita Neto. Ao menos uma pessoa ficou ferida. Por volta das 6h, a marginal estava parcialmente interditada, segundo a CET.