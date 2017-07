Sem acordo, motoristas de ônibus retomam greve em Sorocaba (SP)

MARTHA ALVES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os motoristas de cobradores de ônibus de Sorocaba (99 km de São Paulo) retomaram a greve nesta quinta-feira (7). A paralisação dos trabalhadores das empresas STU e Consor começou no dia 22 de junho e foi suspensa duas vezes pela categoria. A greve pode durar até o julgamento do dissídio coletivo pela Justiça, marcado para o dia 9 de agosto, de acordo com o sindicato. Desta vez, a categoria informou que não terá interrupção da paralisação aos finais de semana. Segundo o sindicato, 70% da frota de ônibus de cada empresa continuará a circular nos horários de pico e 50% nos demais horários. O transporte especial funciona normalmente. O sindicato dos trabalhadores e as empresas de transporte coletivo não entraram em acordo na quinta tentativa de conciliação realizada no Tribunal Regional do Trabalho, nesta quarta (6). Com o impasse, a Justiça concedeu tutela de urgência que antecipa alguns benefícios à categoria, como 4% de reajuste salarial a partir de maio e R$ 1 a mais no vale-refeição a partir de novembro. A Urbes (Trânsito e Transporte) informou que "tomará todas as medidas cabíveis" caso a categoria descumpra a ordem judicial.