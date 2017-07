Alemanha tira Brasil da liderança do ranking da Fifa com título na Rússia

SÃ PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A conquista da Copa das Confederações, no último domingo (2), na Rússia, levou a Alemanha para a liderança do ranking da Fifa divulgado nesta quinta-feira (6), desbancando assim o Brasil no topo da lista. A seleção de Tite liderava o ranking há três meses, mas na atualização desta quinta ficou com o segundo posto. Já os alemães, atuais campeões mundiais, voltam ao primeiro lugar depois de dois anos. Antes na terceira colocação, a Alemanha chegou aos 1609 pontos com a conquista, seis a mais do que os brasileiros. Já a Argentina também caiu uma posição e agora é a terceira com 1413. Vale destaque ainda a ascensão de Portugal, Suíça e Polônia no ranking. Os países ganharam quatro posições cada e ocupam agora o quarto, quinto e sexto lugares, respectivamente. No último mês, além da Copa das Confederações, foram disputadas partidas das Eliminatórias da Europa e amistosos. O Brasil venceu a Austrália, mas foi derrotada pela Argentina, o primeiro revés desde que Tite assumiu o comando da seleção. Veja os 10 primeiros colocados do ranking da Fifa: 1 - Alemanha - 1.609 2 - Brasil - 1.603 3 - Argentina - 1.413 4 - Portugal - 1.332 5 - Suíça - 1.329 6 - Polônia - 1.319 7 - Chile - 1.250 8 - Colômbia - 1.208 9 - França - 1.199 10 - Bélgica - 1.194