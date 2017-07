Pizzaria Maluca na programação do Shopping Jardim das Américas

As férias de julho chegando, e começam as preocupações dos pais que não irão viajar, em o que fazer com as crianças neste período. Pensando sempre na família, que o Shopping Jardim das Américas cria a programação das férias de inverno para quem busca programas para se divertir com os pequenos.

E é bem nessa época do ano, que o shopping começa a esquentar os forninhos da Pizzaria Maluca. Este ano, o shopping realiza a nona edição de uma das atividades mais esperadas pelos clientes. Em um clima de muita animação e diversão as crianças poderão colocar a mão na massa com o Chef Tantan e a ajudante Lelé, fazendo pizzas que poderão ser degustadas ao final da atividade.

O evento começa dia 07 de julho, com duração até o dia 23 do mesmo mês. Serão três oficinas por dia: às 15h, às 17h e às 19h. A taxa de inscrição é a doação de um litro de leite por participante e podem brincar crianças de 4 a 10 anos. As inscrições terão início 1 hora antes de cada oficina (sendo 30 vagas por turma) na hora na Praça de Eventos - Segundo Piso. A ação tem apoio da Qualità Pizzas.

Pizzaria Maluca

De 7 a 23 de julho: oficinas às 15h, às 17h e às 19h.

Shopping Jardim das Américas - Praça de Eventos - Segundo Piso

Av. Nossa Senhora de Lourdes, 63 Jd. das Américas

(41) 3366-5885