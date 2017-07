Fim de semana tem arraiá para a criançada do Restaurante Depósito

(foto: Fabiano Guma/Divulgação)

No próximo fim de semana, dias 8 e 9 de julho, o restaurante Espaço Depósito realiza um divertido Arraiá Kids para comemorar a inauguração do novo Espaço Kids do restaurante. A festa será organizada pela equipe da MUV Lazer. Além de decoração temática, haverá brincadeiras como pescaria, jogo da argola, boca do palhaço, bola na lata e pintura de rosto. O Arraiá Kids do Espaço Depósito promete muita diversão para a criançada!

Com capacidade para 110 pessoas, o Espaço Depósito oferece quatro quiosques ao ar livre equipados com aquecedor e fechados com vidro, estacionamento gratuito para 45 carros, fraldário, lareira, adega climatizada e excelente cardápio com destaque para as carnes na brasa. Aos sábados e domingos o atendimento é das 11h45 às 16h. O Restaurante Espaço Depósito fica na Rua Santo Antônio, 660, Rebouças, Curitiba/PR. Para mais informações e reservas: (41) 3333-5726 ou http://espacodeposito.com.br.





