Para sempre Ninão tem lançamento neste sábado

Durante muito tempo milhares de fãs acompanharam periodicamente, nas redes sociais, as brincadeiras de Rodrigo Coelho, pai do Ninão, e de seu “filho”, um lindo cão SRD de olhos claros que sabia “sorrir” e abanar o rabo como se fosse uma cobra cascavel. Vídeos com um humor irreverente nos quais Ninão aparecia fantasiado ou mostrando situações do cotidiano entre cão e seu tutor conquistaram internautas. Raul Seixas, Kurt Corbain, Axl Rose, Amy Winehouse, Michael Jackson e outros tantos foram homenageados pela dupla Ninão e Rodrigo Coelho. Juntos atingiram mais de 150 mil inscritos no canal no youtube e mais 800 mil curtidores no facebook.

Mas, em dezembro de 2016, os seguidores foram surpreendidos com uma postagem inesperada: Rodrigo anunciava a morte de seu querido Ninão. Rodrigo e seus milhares de fãs choraram a partida do cão que tanto divertiu os internautas. Dores compartilhadas, apoio pela perda e inúmeros comentários que pediam a Rodrigo que escrevesse um livro sobre sua história com Ninão. A ideia ganhou força e transforma-se em realidade com o lançamento do livro “Para sempre Ninão”, no próximo domingo (9), no pet center HiperZoo.

“Quando tudo conspirava para um final melancólico, vejo aquele rapaz de olhar profundo voltar ao local com a intenção de adotar uma de minhas irmãs. Foi quando lhe informaram que eu tinha sido rejeitado e que poderia ficar comigo. Meu coração disparou”, trecho do livro (página 14). O momento da adoção, assim começa a história de amizade entre Ninão e Rodrigo, “narrada” por Ninão. Uma das surpresas do livro é ver a história da dupla e toda a família ninônica, sob o olhar do cão. Mais uma forma criativa de se comunicar com seu público e uma emocionante narrativa para quem assistiu às aventuras da dupla e ainda acompanha os divertidos vídeos com os demais membros da família, como a Dona Nena, Nino, Fetúcia e Soul Wina (mini pig), a mais nova integrante da turma.

Para lançar o livro, nada melhor que um lugar frequentado por pet lovers. “A história de amizade, irreverência e muita emoção entre Ninão e Rodrigo é encantadora. Será um imenso prazer compartilhar este momento com nosso público”, comenta Patrícia Maeoka, sócia-proprietária do HiperZoo. O evento contará com um bate-papo com Rodrigo, uma tarde de autógrafos, a oportunidade de conhecer a também famosa Fetúcia e ainda tirar fotos nos espaços decorados com imagens do saudoso Ninão. Além disso, a editora Coletivo Editorial destinará um percentual das vendas do livro, realizadas no evento de lançamento, para a ONG Amigo Animal, que cuida de mais de mil animais em sua chácara. Um evento especial para quem ama os bichinhos e a oportunidade de levar para casa uma obra para fazer o leitor rir e chorar.

Serviço

Quando: domingo, 9 de julho

Horários: 10h30 – início das vendas do livro “Para Sempre Ninão”; 13h – Bate-papo com Rodrigo Coelho, o pai do Ninão (autor do livro); 13h40 às 15h30 – sessão de autógrafos

Rua Desembargador Westphalen, 3.448 – Curitiba/PR

Telefone: (41) 3078-0909

Site: www.hiperzoo.com.br

Informações sobre a obra

Título: Para Sempre Ninão

Autor: Rodrigo Coelho

Editora: Coletivo Editorial

Páginas: 224

Valor: R$49,50